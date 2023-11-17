استشهاد 9 من النازحين بقصف إسرائيلي على منزل وسط غزة

أعلن تلفزيون فلسطين، مقتل 9 من النازحين بقصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط غزة، في نبأ عاجل.

ويتراكم مئات الآلاف من النازحين في جنوب غزة في ظروف غير إنسانية، بسبب الحرب التي دخلت يومها الـ42، إذ يتكدس مئات آلاف النازحين في جنوب القطاع المحاصر في ظروف كارثية، وتنضم إليهم يوميا حشود من الذين يفرون سيرا على الأقدام، لا يحملون سوى حقائب صغيرة، وفي أكثر الأحيان يكتفون بالنجاة بأنفسهم تحت رايات بيضاء اقتطعوها من هذا المكان أو ذاك.

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.6 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون ساكن، حسب الأمم المتحدة.

وفي الشمال ما يزال مئات الآلاف عالقين وسط المعارك، حذرت المنظمة الأممية من أن "نقص الطعام يثير قلقا متزايدا"، بينما تعاني المستشفيات التي لم تغلق أبوابها، نقصا في الأدوية والوقود لتشغيل المولّدات.

المرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بدء المرحلة التالية من العملية البرية في قطاع غزة.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأضاف جالانت أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على الجزء الغربي من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس.