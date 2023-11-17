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بيان عاجل من النقل بشأن اقتحام مزلقان السكة الحديد أو السير عكس عاجل .. ضغوط مصر نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى غزة
الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن وأمريكا يبحثان تطورات العداون الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

 

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وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال دمر 70% من الشبكة في غزة

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الأردن يرسل مستشفى ميداني إلى نابلس

وأكد بلينكن قلق بلاده لإصابة سبعة من طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بقصف إسرائيلي، وأنه يجب توفير الحماية للطواقم الطبية وللمدنيين ، كما أكد بلينكن أهمية الدور الذي يقوم به الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة لتحقيق السلام الدائم على أساس قيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين .

وبحث الوزيران جهود إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة بما فيها الوقود والمياه والغذاء والدواء، وتمكين طواقم المنظمات الأممية في غزة، حيث أشار الصفدي إلى استمرار إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية في خرق واضح للقانون الدولي. 
وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب وما تسبب من قتل ودمار بشكل فوري، وحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية الكارثية. 

وأكد الصفدي ضرورة وقف إسرائيل خرق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧١٢، الذي أقره المجلس الأربعاء الماضي .

واتفق الوزيران ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة،على استمرار التواصل حول سبل إنهاء، ما شدد الصفدي، على أنها حرب كارثية لن تحقق أمناً ولن تجلب سلاماً، وتدفع المنطقة كلها نحو هاوية الصراع، وتحمل خطراً حقيقياً للتوسع.
 

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