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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنجلترا ومالطة بتصفيات اليورو 2024

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يستعد منتخب إنجلترا  لمواجهة مالطة مساء اليوم الجمعة على ملعب ويمبلي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، يورو 2024.

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تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.. مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب انجلترا



وكان منتخب إنجلترا حقق الإنتصار على إيطاليا في المباراة الماضية بثلاث أهداف نظيفة، فيما لم ينجح مطالة في تحقيق أي فوز خلال مبارياته السبعة الماضية بالتصفيات ليفشل في التأهل للبطولة الأوروبية.

يسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الانتصار لتعزيز صدارته في بطولة أمم أوروبا في المجموعة الثالثة، فيما يأتي منتخب أوكرانيا خلفه بفارق ثلاث نقاط، بينما يأتي إيطاليا ثالثا.

ويملك منتخب إنجلترا 16 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تأتي أوكرانيا وصيفا برصيد 13 نقطة، خلفهم إيطاليا برصيد 10 نقاط.
 

موعد مباراة إنجلترا ومالطة في تصفيات اليورو:


تنطلق مباراة إنجلترا ومالطة في الساعة العاشرة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر إلا ربعا بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر إلا ربعا بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة إنجلترا ومالطة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeIn Sports 2.
 

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