بيلينجهام يغادر معسكر منتخب إنجلترا إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة نجم ريال مدريد جود بيلينجهام لمعسكر منتخب إنجلترا في الوقت الحالي، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغاب بيلينجهام عن فريقه ريال مدريد بآخر مباراتين ضد سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا ثم فالنسيا في الدوري الإسباني بسبب إصابة بخلع في الكتف.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي تعرض بيلينجهام للإصابة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التشخيص الطبي للنجم الانجليزي أوضح غياب اللاعب لمدة أسبوعين.

كما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في تصريحات للصحفيين بعد الفوز على فالنسيا، السبت الماضي، أن بيلينجهام لن يشارك مع منتخب إنجلترا في التوقف الدولي، حين يخوض آخر مباراتين في تصفيات يورو 2024.

‏وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام ، قد غادر معسكر المنتخب الإنجليزي وسيعود إلى ريال مدريد لإستكمال مرحلة العلاج.

وخلال اليوم الأول لمعسكر منتخب إنجلترا أمس الإثنين، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد 3 لاعبين من بسبب الإصابة لم يكن بينهم لاعب ريال مدريد، وهو ما أثار بوادر أزمة بين النادي والمنتخب.

واستبعد منتخب إنجلترا جيمس ماديسون لاعب توتنهام هوتسبير، وكالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد، ولويس دانك مدافع برايتون.

وكان أطباء المنتخب الإنجليزي يريدون مواصلة متابعة حالة بيلينغهام عن قرب قبل مواجهة مالطة، الخميس المقبل، في تاسع جولات تصفيات "يورو 2024" التي ضمن "الأسود الثلاثة" مقعدهم فيها الشهر الماضي.