تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.. مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب انجلترا

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب انجلترا الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية لـ “جاريث ساوثجيت”، مدرب الانجليز، عن قائمته استعدادا لملاقاة مالطا ومقدونيا الشمالية، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

اعلان قائمة منتخب إنجلترا



في حراسة المرمى: سام جونستون، جوردان بيكفورد، آرون رامسديل

في خط الدفاع: ليفي كولويل، لويس دونك، مارك جويهي، هاري ماجواير، فيكاو توموري، كيران تريبييه، كايل ووكر.

في خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام، كونور جالاجر، جوردان هندرسون، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

في الهجوم: جارود بووين، فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، أولي واتكينز، كالوم ويلسون.

وشهدت قائمة منتخب انجلترا غياب نجم تشيلسي رحيم سترلينج مجددا، لكن مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير ولاعب مانشستر سيتي كالفن فيليبس، احتفظا بمقعديهما.

واستدعى ساوثجيت، مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، رغم تدهور مستواه بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

ونجح منتخب انجلترا فى حجز بطاقة التأهل عن مجموعتها إلى نهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا صيف العام المقبل.