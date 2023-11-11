عاجل
السيسي يبحث مع الرئيس الإيراني الأوضاع في غزة على هامش قمة الرياض
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنجلترا تفوز 10-0 على كاليدونيا..نتائج مباريات اليوم بكأس العالم للشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت مباريات اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عام 2023، والذي شهد 4 مباريات بداية من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت.

نتائج مباريات اليوم في كأس العالم للشباب 2023

حقق منتخب انجلترا الفوز على كاليدونيا الجديدة بـ 10 أهداف دون مقابل، والتي كانت ضمن مواجهات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم للشباب تحت 17 عام.

وكانت ثاني مباريات المجموعة بفوز منتخب إيران على البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب ستاد جاكارتا الدولي، ضمن المجموعة الثالثة.

خطف منتخب اليابان الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره البولندي، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، والتي شهدت فوز السنغال أيضًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، على ملعب ستاد جالاك هاروبات سوريانج، حيث تقام مواجهات المجموعة الرابعة.

مواد متعلقة

بعد استدعاء طلال حاجي.. من هو أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السعودي
الجريدة الورقية