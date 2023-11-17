وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إزاء انفجار داخل جامعة يريفان بأرمينيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم الجمعة، حسب السلطات الأرمنية.

وذكرت وزارة الصحة الأرمنية أن شخص لقي مصرعه نتيجة الانفجار بجامعة يريفان، وأن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمنية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها .. وأن القتلى والجرحى نتيجة الحريق في جامعة يريفان، هم موظفون في خدمة تنسيق الحدائق.

وفي سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أمس الخميس، المزاعم ضد أذربيجان، والتي أكدت أنها لا أساس لها، وأدلت بها وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال خطابها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته صحيفة أذرنيوز الأذرية اليوم الخميس- إنه "خلافا لتقارير المنظمات الدولية وكذلك بيان رئيس وزراء أرمينيا بتاريخ 21 سبتمبر، فإن ادعاءات الوزيرة الفرنسية بأن توطين الأرمن الذين تم نقلهم طوعا من منطقة كاراباخ في أذربيجان دون مواجهة أي قوة، كان مخططا له من أذربيجان، يدل على أن فرنسا مهتمة بمواصلة سياستها الخبيثة والخيالية.

وأضاف البيان أن رواية فرنسا عن العدالة والقانون الدولي غير مقبولة وأن الدعوة إلى اعتماد قرار ضد أذربيجان من قبل فرنسا، التي لم تتخذ أي خطوات لضمان تنفيذ القرارات الأربعة لمجلس الأمن الدولي التي طالبت بتحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال، والانسحاب غير المشروط والكامل والفوري لقوات الاحتلال وعودة النازحين إلى ديارهم منذ ما يقرب من 27 عاما، هو مثال على النفاق.

وأشار البيان إلى أنه لو كانت فرنسا قد وجهت أرمينيا في الاتجاه الصحيح لوقف الأنشطة غير القانونية وسحب القوات المسلحة الأرمينية من الأراضي الأذرية على مدى السنوات الثلاث الماضية بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، بدلاً من طرح مبادرات لا أساس لها من الصحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكان هذا بمثابة خطوة مساهمة حقيقية في السلام والأمن في المنطقة.

وقال "نذكّر فرنسا مرة أخرى بأن الحديث مع أذربيجان بلغة التهديد والضغط لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة، ويجب وقف مثل هذه الأعمال التدميرية على الفور".

وخلصت الوزارة بالقول: "سيتم منع جميع الخطوات ضد سيادة بلادنا وسلامة أراضيها بحزم".

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