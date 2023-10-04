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الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المستشار الألماني يؤكد لرئيس أذريبجان هاتفيا الالتزام بالحل التفاوضي مع أرمينيا

المستشار الالمانى
المستشار الالمانى اولاف شولتس

أكد المستشار الالمانى اولاف شولتس، أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بشدة بالحل التفاوضي والسلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا، على أساس مبدأ وحدة أراضي البلدين.

وأعرب المستشار الألماني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأذري إلهام عليوعن رفضه لاستخدام القوة العسكرية، مشددا على أهمية تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية، فيما يتعلق بالوضع في ناجورنو كاراباخ وتنميتها.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، كريستيان هوفمان في تصريح اليوم الأربعاء إن المستشار الألماني شدد أيضا على أن زيارة بعثة الأمم المتحدة إلى كاراباخ، التي تمت في الأول من أكتوبر؛ تعد خطوة إيجابية يجب البناء عليها.

 

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