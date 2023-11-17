فى نجاح جديد ..

فى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى بضرورة توفير كافة الوسائل للاهتمام بالسياحة العلاجية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى .

حصلت مستشفى مصر للطيران على إعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition لتصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الإعتماد .

"مصر للطيران" أول مستشفى يحصل على اعتماد التميز في مجال السياحة العلاجية

وفى هذا الصدد ،صرحت د/كلاوديا ميكا المدير التنفيذي لهيئة Temos و هى هيئة دولية متخصصة فى إعتماد المستشفيات و المراكز الصحية بأن المستشفى نجحت و بجدارة في استيفاء المعايير المطلوبة و المعتمدة دوليًا من منظمة الأسكوا التى تحرص على الإلتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية و سلامة المرضى و تقديم خدمة متميزة للمرضى الدوليين تحترم إختلاف الثقافات والعادات، طريقة التواصل الأمنة، الإستشارات الطبية، تيسير إجراءات السفر و الإقامة و خطة العلاج.

ومن جانبه هنأ المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بمستشفى مصر للطيران علي هذا الإنجاز الجديد والذى يعد نتاج مجهود كببر مبذول من جميع العاملين بالمستشفى، مؤكداً أن أعمال التطوير في المستشفى كان لها دور كبير في هذا الإنجاز وهو ما يضع المستشفى في مصاف المستشفيات العالمية فى مجال السياحة العلاجية .

"مصر للطيران" أول مستشفى يحصل على اعتماد التميز في مجال السياحة العلاجية

و صرح الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بأن هذه الخطوة تتوافق مع توجيهات وزير الطيران المدني و المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة التطوير المستمر في الخدمات المقدمة للعاملين بالطيران و أسرهم كذلك النهوض بمستوى الخدمات الصحية لتصبح المستشفى قادرة على الوصول للعالمية من خلال برنامج السياحة العلاجية .

كما وجه صلاح الشكر والتقدير لوفد Temos على الملاحظات التى أبدوها في مختلف خطوات الاعتماد مما سيكون له أكبر الأثر في استمرار المستشفى في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع المتعاملين معها سواء محليًا أو دوليًا و إقليميًا.

كما نجحت المستشفى في استيفاء أحد متطلبات اعتماد التميز في السياحة العلاجية و منها إنشاء وحدة المرضى الدوليين IPD و التى سيكون من اختصاصها استقبال المرضى من جميع أنحاء العالم الراغبين في تلقي العلاج داخل مصر لتصبح المستشفي وجهة جاذبة للسياحة العلاجية في المنطقة.

"مصر للطيران" أول مستشفى يحصل على اعتماد التميز في مجال السياحة العلاجية

جدير بالذكر بأن المستشفى اجتازت جميع مراحل الإعتماد و منها نجاحها في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة و الذي أحد محاوره الحفاظ على البيئة، حيث بدأت المستشفى فى إتخاذ عدد من الإجراءات منها:

*استبدال المواد الضارة بالبيئة بأخري صديقة للبيئة و على سبيل المثال استبدال الشنط المستخدمة لصرف العلاج و المصنعة من البلاستيك الضار بالبيئة بأخرى ورقية .

*منع استخدام الأكواب البلاستيكية للشرب و استبدالها بأخرى ورقية حفاظًا على البيئة و صحة و سلامة العاملين و المرضى .

"مصر للطيران" أول مستشفى يحصل على اعتماد التميز في مجال السياحة العلاجية



* التوجيه المستمر للعاملين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء .

*البدء فى تنفيذ خطوات برنامج فصل النفايات قبل التخلص منها حتى يمكن فرز النفايات القيمة و إعادة تدويرها مما يؤدي إلى تحسين مستوى استخدام الموارد و تقليل كمية القمامة حفاظًا على البيئة.

*ترشيد استخدام الأوراق بالمستشفى.