اليوم.. مواجهات نارية في تصفيات يورو 2024

تستأنف اليوم منافسات الجولة التاسعة للتصفيات المرهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، والتي تستضيفها المانيا.

ويشهد اليوم الجمعة إقامة 7 مباريات ضمن منافسات 3 مجموعات من المجموعات الثمانية المؤهلة للمشاركة في النسخة المقبلة لليورو.

وتنطلق مواجهات اليوم بمباراة كازخستان وسان مارينو في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

يليها مباراة فنلندا وأيرلندا الشمالية ولقاء مولدوفا والبانيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره المقدوني الشمالي في مواجهة قوية ضمن التصفيات المؤهلة لامم أوروبا في العاشرة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت مدرينة أبو ظبي.

وفي التوقيت نفسه تُلعب مباراتي بولندا والتشيك، ولقاء المنتخب الدنماركي أمام نظيره السلوفيني.

موعد مباراة إنجلترا ومالطة

كما يخووض منتخب إنجلترا مواجهة سهلة أمام ضيفه منتخب مالطة في إطار التصفيات ذاتها، وتنطلق المباراة في العاشرة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت مدرينة أبو ظبي.