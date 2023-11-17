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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري اليد .. اليوم

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مبارياته في بطولة الدوري، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» والحصول على المركز الخامس بالبطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

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الأهلي ينفرد برقم تاريخي للأندية الأفريقية في مونديال اليد


ويلتقي فريق رجال يد الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره فريق هليوبوليس في اللقاء الذي من المقرر أن ينطلق في السابعة مساء اليوم ويقام على صالة هليوبوليس.
وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق خلال المران الأخير على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية في إطار الوصول باللاعبين الى أفضل مستوى للمنافسة بقوة على كل البطولات.

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