الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في دوري مرتبط السلة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة مع نظيره الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

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تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم


من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسبقها مباراة فريقي المرتبط ١٨ سنة في الثانية ظهرا.
تمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ باللقب، حيث شهدت مباراة الذهاب على صالة نادي الزمالك فوز رجال الأهلي بنتيجة ٨١-٦٦، بينما فاز فريق المرتبط بالأهلي بنتيجة ٧٢-٥٦.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحجدة من المباراتين لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

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