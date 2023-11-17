اليوم.. قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في دوري مرتبط السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة مع نظيره الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.



من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسبقها مباراة فريقي المرتبط ١٨ سنة في الثانية ظهرا.

تمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ باللقب، حيث شهدت مباراة الذهاب على صالة نادي الزمالك فوز رجال الأهلي بنتيجة ٨١-٦٦، بينما فاز فريق المرتبط بالأهلي بنتيجة ٧٢-٥٦.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحجدة من المباراتين لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.