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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات المونديال بعد الفوز على جيبوتي

محمد صلاح
محمد صلاح

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر، في تصفيات المونديال، وذلك بعد الفوز على منتخب جيبوتي بسداسية مقابل لا شيء.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بسداسية، في ضربة البداية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 ، فيما يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم الأحد المقبل الموافق 19 / 11 / 2023  في الجولة الثانية من التصفيات.

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محمد صلاح هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

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موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون

فيما يلتقي منتخب مصر مع سيراليون في السادسة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ليبيريا وذلك لعدم صلاحية ملاعب سيراليون لإستضافة مباريت على أرضها حسب تعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

يلعب منتخب مصر في مجموعة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

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