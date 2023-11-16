عاجل
د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحدده اقرأ بالوفد| غدًا.. عبدالسند يمامة في بورسعيد المدينة الباسلة
الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

محمد صلاح
محمد صلاح

 يواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول ونجم ليفربول الإنجليزي، كتابة تاريخ جديد مع الفراعنة، بعد إحرازه أربعة أهداف رفقة منتخب بلاده في شباك جيبوتي بالجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

محمد صلاح هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

وتفوق محمد صلاح على زميله السابق محمد أبوتريكة في عدد الأهداف بمنافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما اعتلى الفرعون صدارة ترتيب قائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات المونديال برصيد 15 هدفا، متخطيًا أبو تريكة الذى يأتى وصيفًا بالترتيب برصيد 14 هدفًا.

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

وعلى الجانب الآخر، يواصل محمد صلاح مطاردة حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بواقع 68 هدفًا، إذ وصل رصيد مو إلى 53 هدفا حتى الآن.

واستطاع محمد صلاح إحراز أربعة أهداف، وسجل مصطفى محمد الهدف الخامس واختتم تريزيجيه سداسية الفراعنة بأولى جولات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونجح محمد صلاح في إحراز هاتريك مع منتخب مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن سجل ثلاثية في مرمى زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز مصر 4-2.

الجريدة الورقية