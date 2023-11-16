يواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول ونجم ليفربول الإنجليزي، كتابة تاريخ جديد مع الفراعنة، بعد إحرازه أربعة أهداف رفقة منتخب بلاده في شباك جيبوتي بالجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

محمد صلاح هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

وتفوق محمد صلاح على زميله السابق محمد أبوتريكة في عدد الأهداف بمنافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما اعتلى الفرعون صدارة ترتيب قائمة هدافي منتخب مصر في تصفيات المونديال برصيد 15 هدفا، متخطيًا أبو تريكة الذى يأتى وصيفًا بالترتيب برصيد 14 هدفًا.

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

وعلى الجانب الآخر، يواصل محمد صلاح مطاردة حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بواقع 68 هدفًا، إذ وصل رصيد مو إلى 53 هدفا حتى الآن.

واستطاع محمد صلاح إحراز أربعة أهداف، وسجل مصطفى محمد الهدف الخامس واختتم تريزيجيه سداسية الفراعنة بأولى جولات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ونجح محمد صلاح في إحراز هاتريك مع منتخب مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن سجل ثلاثية في مرمى زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز مصر 4-2.