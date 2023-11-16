الحكومة ترد على تسعير الدولار في صفقة بيع الشرقية للدخان بـ36 جنيهًا

ردت وزارة قطاع الأعمال العام، على الجدل الذي أثير حول تسعير الدولار في صفقة بيع 30% من الشرقية للدخان إيسترن كومباني، بسعر أعلى من سعر البنك عند 36 جنيهًا في الصفقة رغم أن سعر البنك 31 جنيهًا كحد أقصى.

البيان الرسمي للوزارة

قالت الوزارة في بيان لها، إنه تم بيع نسبة ٣٠% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية إيسترن كومباني" لصالح شركة جلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة تنفيذًا لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة الشركات قطاع الأعمال العام.



وتابعت أن ذلك بهدف تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.



وأوضحت الوزارة أن قيمة الصفقة تم تحديدها وفقًا لمعايير التقييم الدولية المعتمدة، والتي تأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها:

القيمة العادلة للشركة والتي قدرت بنحو 28.90 جنيه للسهم.



قيمة الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة والتي قدرت بنحو 2 مليار جنيه.



الأرباح المتوقعة للشركة في المستقبل.



وأشارت الوزارة إلى أن سعر الصرف المستخدم في الصفقة هو سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وهو 36 جنيهًا للسهم.

رد الوزارة على الجدل

وأكد البيان أن سعر الصرف المستخدم في الصفقة هو السعر السائد في السوق في تاريخ التوقيع عليها، وبما يحقق مصلحة الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف البيان أن سعر الصرف قد ارتفع بعد ذلك التاريخ، ولكن هذا الارتفاع لا يؤثر على قيمة الصفقة التي تمت وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ التوقيع عليها.