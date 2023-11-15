جمعية تيغرانية: "تطالب الحكومة الإثيوبية بالالتزام باتفاق سلام بريتوريا"

أعربت الجمعية العالمية لعلماء ومهنيي تيغراي، عن قلقها إزاء خطة الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، لحل قضية تيغراي الغربية، على أعقاب البيان الصادر في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق سلام بريتوريا.

قالت الجمعية العالمية لعلماء ومهنيين تيغراي، في بيان شديد اللهجة، “نحن نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء العناصر الواردة، في بيان الحكومة الفيدرالية التي تشكك في الحقوق المشروعة والمعقولة للنازحين من تيغراي الذين تم إجلاؤهم بعنف من مناطقهم الأصلية”.

أصدرت وزارة الاتصالات الحكومية الإثيوبية، بيانًا أشارت فيه إلى خطتها لحل قضية “المناطق المتنازع عليها” بما في ذلك غرب تيغراي، التي لا تزال محتلة من قبل قوات أمهرا، من خلال الاستفتاء.

رفضت الجمعية العالمية لعلماء ومهنيين تيغراي، الاقتراح نظرًا لأن الأراضي تم ضمها بالقوة من قبل القوات الأمهرية والإريترية خلال الحرب، وعلى الحكومة الفيدرالية الالتزام الوحيد بتنفيذ شروط اتفاقية وقف الأعمال العدائية".

أضافت الجمعية العالمية لعلماء ومهنيي تيغراي: “لا ينبغي السماح للأشخاص الضعفاء بأن يصبحوا رهائن للمخاوف السياسية، ويجب أن تكون حقوقهم الإنسانية الأساسية ذات أهمية قصوى في جميع الاعتبارات”.



دعت الجمعية الحكومة الفيدرالية، إلى تسهيل "العودة الكريمة والطوعية" لملايين النازحين وكذلك لاجئي تيغراي في السودان.



كما دعت إلى الانسحاب الكامل لجميع قوات الدفاع الوطني غير الإثيوبية من “أراضي تيغراي المنشأة دستوريًا على النحو المنصوص عليه في المادة ٢.١ (د) من إعلان نيروبي في إطار زمني معلن علنًا”.



ناشدت الجمعية العالمية لعلماء ومهنيي تيغراي، المجتمع الدولي إجراء تقييم سريع لحالة تنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية ووضع جميع الأدوات للضغط على الموقعين من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية التي وقعوها.

