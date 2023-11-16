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الخميس 16 نوفمبر 2023
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العليا للزيوت: "شراء المنتج المستورد يعني إلغاء فرصة عمل محتملة للمواطن المصري"

السيد البسيوني عضو
السيد البسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت

قال السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، إن التوسع في الصناعات المحلية عبارة عن مشروع قومية، موجهًا حديثة للشعب المصري قائلاً: "أرجوك اشتري المنتج المحلي، فهذا سيعود عليك وعلى أسرتك وأولادك وأحفادك، من خلال توفير الكثير من فرص العمل، ورفع مستوى معيشة الكثير من الشباب".

وأضاف "البسيوني"، خلال  حواره مع الإعلامي وليد البريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن شراء المنتج الأجنبي يعني توفير فرصة عمل للعامل الأجنبي، وإلغاء فرصة عمل محتملة للشباب المصري، مشيرًا إلى أن مصر سوق واعد للغاية، والتركيز على الصناعات المصرية من شأنه أن ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الكثير من المصنعين يقومون بإعداد عدد من المعارض "أهلاً رمضان" بالتعاون مع وزارة التموين في كل أنحاء مصر، حيث يتم تقديم السلع بأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن بعض المصنعين لا يحققون أي ربح من المنتجات في شهر رمضان.

 

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