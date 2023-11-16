أسباب رئيسية تزيد من خطر الأرق واضطرابات النوم

هل تعلم أن عمر الشخص وجنسه وبعض المشاكل الصحية يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالأرق، حدد خبراء في علاج هذا الاضطراب من إيطاليا أربعة عوامل خطر يمكن أن تحرم الشخص من النوم.

مشاكل تزيد من الأرق

التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية

مشاكل النوم شائعة جدًا بين النساء. وفقا للخبراء، فإن التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث لها تأثير ضار على نوعية نومك، ويسبب انقطاع الطمث أيضًا الهبات الساخنة والتعرق الليلي، مما يؤثر سلبًا على الراحة الليلية للنساء في منتصف العمر وكبار السن وخلال فترة الحمل، يمر الجسم بالعديد من التغيرات الهرمونية، والتي يمكن أن تسبب الأرق أيضًا سيساعدك طبيب أمراض النساء ذو الخبرة في التغلب على كل هذه الصعوبات.

زيادة مستويات التوتر

نعلم جميعًا الشعور الذي نشعر به عندما نتقلب ونتقلب تحت الأغطية ولا نستطيع النوم بسبب الأفكار المقلقة، والتوتر المرتبط بالعمل أو الحياة الشخصية يؤثر سلباً على نوعية النوم ويسبب الأرق جرب التأمل، والمشي الهادئ قبل النوم، وغيرها من الانحرافات.

مشاكل عقلية

غالبًا ما تكون أنواع مختلفة من الاضطرابات العقلية مصحوبة بالأرق وفي هذه الحالة، فإن علاج المشكلة الأصلية سيؤدي إلى تحسين نوعية النوم قم بزيارة طبيب نفساني.

الشيخوخة

بمجرد أن يتجاوز الشخص سن الستين، يزداد خطر الإصابة بالأرق بشكل ملحوظ ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات في الجسم وجدول النوم في سن الشيخوخة. ومع مرور كل عام، تزداد احتمالية الإصابة بالأرق.