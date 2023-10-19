8 قواعد تساعد في علاج الأرق والنوم بشكل جيد

النوم الجيد مهم لصحتنا ورفاهيتنا، ولكن الكثير من الناس يرتكبون أخطاء تؤثر سلبًا على نومنا، وتعرف على العادات التي تحتاج إلى التخلص منها وسبب أهميتها للحصول على نوم جيد.

الطقوس الأكثر شعبية قبل النوم

تظهر العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتعرضون بانتظام لضوء الغرفة الساطع أو ضوء التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف الذكي قبل النوم يمنعون إنتاج الميلاتونين، ومن المفترض أن تساعد طقوس ما قبل النوم هذه حقًا.

وتضمن أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عدم الشعور بالتعب ولكن ما الذي يمكن أن يساعدك حقًا على النوم، وتقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum: "نظرًا لأن مدة وجودة النوم تتأثر بالعديد من العوامل المختلفة، فلا توجد نصيحة واحدة حاسمة".

وينصح الطبيب بالاهتمام بالنظافة الجيدة للنوم، أي السلوكيات التي تعزز النوم الصحي، وقامت أندريفا بتسمية قواعد النوم:

- استيقظ دائمًا في نفس الوقت

- اذهب إلى السرير فقط عندما تكون متعبًا جدًا وترغب في النوم

- ممارسة تمارين الاسترخاء قبل النوم

- ممارسة الرياضة بانتظام، ولكن القيام بذلك قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم

- يمنع تناول الكافيين قبل النوم بأربع ساعات

- لا تدخن قبل النوم مباشرة

- تجنب القيلولة أثناء النهار

- تجنب الحبوب المنومة