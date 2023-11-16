نوع من الشاي يساعد في علاج الأرق

سميت أخصائية التغذية تيكانيتشيفا الشاي بأنه يساعد في علاج الأرق، ووصفت الطبيبة شاي التولسي بأنه مشروب يساعد في مكافحة الأرق.

والتولسي، أو الريحان المقدس، هو نبات عشبي معمر موطنه الهند، حيث يستخدم لأغراض الطهي والأغراض الطبية، قال المتخصص لموسكو 24.

وأضافت تيخانيشيفا أن الشاي من هذا النبات له تأثير مهدئ خفيف، ويؤثر تناوله على الجهاز العصبي، مما يعزز الاسترخاء والهدوء ووفقا للخبيرة، فإن مثل هذا الشاي يمكن أن يساعد في جعل عملية النوم أسرع ويساعد على زيادة مدة مراحل النوم العميقة (وهذا يحسن نوعية النوم كراحة ليلية).

واقترح الخبيرة أنه يجب تناول شاي التولسي قبل ساعة أو ساعتين من الذهاب إلى السرير، ثم نقعه مسبقًا بعد تخميره لمدة 15 دقيقة تقريبًا.