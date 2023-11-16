فتح باب التقدم للمنح المجرية للعام الدراسي 2024- 2025

صرح محمد الشناوي، سفير مصر في بودابست، أن الحكومة المجرية أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح الجامعية وما بعد الجامعية المجرية للعام الدراسي 2024-2025، اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2023 وحتى 15 يناير 2024.

يأتي ذلك وفق برنامج المنح Stipendium Hungaricum، إذ يمكن للطلبة المصريين الراغبين في التقدم لهذه المنح الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر الرابط الإلكتروني:

https://stipendiumhungaricum.hu

جدير بالذكر أن المجر تقدم إلى مصر 200 منحة دراسية جامعية وما بعد الجامعية (ماجستير- دكتوراه) سنويًا، وذلك في معظم التخصصات.