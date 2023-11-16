ورش عمل وخطة مكثفة في كندا وأمريكا لحث المصريين في الخارج علي التصويت

اجتمع المهندس وسيم بطرس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج في كندا، ورئيس اتحاد شباب الجاليات المصرية، مع رموز وقيادات الجالية المصرية والقيادات الإعلامية المصرية في كندا وأمريكا، لمتابعة استعدادات المصريين هناك للإنتخابات الرئاسية المقبلة.



وكان من ضمن رأفت صليب، وإنچي جرجس من أمريكا ولفيف من الشخصيات المصرية البارزة في أمريكا الكنيسة في كندا متمثلة في الأنبا مينا أسقف تورنتو وڤانكوفر وغرب كندا، والقمص والأنبا بولس أسقف مونتريال وكيبيك، والأنبا ارشيديدس اسق شرق تورنتو، والقمص أنجيلوس سعد شيخ كهنة ميسيساجا وغرب تورنتو، ولفيف من الكهنة وكذلك قيادات الشيوخ في مختلف المساجد والمراكز الإسلامية.

وتم الاجتماع مع السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، والسفراء والقناصل العموم في كندا وأمريكا ومع ممثل الهيئة العليا للانتخابات، وذلك للإجابة علي كل التساؤلات، حيث تم تكوين ورش عمل ووضع خطة مكثفة في كندا وأمريكا لحث المصريين في الخارج علي التصويت والمشاركة الإيجابية.

وكان المهندس وسيم بطرس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ورئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، أشار إلى التنسيق الكامل مع السفير احمد حافظ سفير مصر لدي كندا ، لمتابعة إستعدادات الإنتخابات الرئاسية للمصريين، لافتًا أنه يبذل مجهود كبير في التواصل وخدمة الجالية المصرية هنا.

انتخابات المصريين بالخارج

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.