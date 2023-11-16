قانونية مستقبل وطن: منح مرشحى الرئاسة 100 دقيقة قرار حكيم من الشركة المتحدة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية، لكى يتمكن من تقديم نفسه وبرنامجه الانتخابي للمواطنين وكي يتعرف المواطنين في الوقت نفسه على المرشحين بشكل كامل وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للمشكلات التي تواجه الوطن وكيفية وآلية مواجهتها.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن هذا القرار يدعم اختيارات المرشحين بناء على رؤية سليمة، منوها الى أن هذا القرار يعكس الصورة المُثلى للإعلام فى الجمهورية الجديدة، واستكمالًا لفتح الشركة جميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم، منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية ، حيث استضافت جميع القنوات التابعة للشركة المرشحين للرئاسة وممثليهم.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز من فرص المواطنين في التعرف أكثر على المرشحين للرئاسة خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها، خاصة وأننا أمام استحقاق انتخابي يمثل أهمية كبيرة في تاريخ الحياة السياسية والشعب المصري، متابعا:" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة" حتى يتمكن من تحديد موقفه واختيار رئيس يستطيع قيادة مصر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والمنطقة والعالم.