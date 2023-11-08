قانونية مستقبل وطن: دعم مصر للقضية الفلسطينية وجنوب السودان يؤكد أنها حجر الأساس في المنطقة

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس اتحاد المصريين في الخارج بدولة الأمارات، وأمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن علاقات مصر الخارجية شهدت خلال الفترة الأخيرة قفزة كبيرة على كافة الأصعدة، سواء العلاقات الإقليمية، الإفريقية، الدولية، والعربية، وتمثل مصر رمانة الميزان في المنطقة.

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، بتحركات الدولة المصرية في نفس الوقت وبالتزامن لحل أزمة القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية بشأن جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم تدخر لاسيما في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس اتحاد المصريين في الخارج بدولة الأمارات، أن مصر تلعب دورًا هامًا في المنطقة العربية وتحافظ على علاقات وثيقة مع الدول العربية الأخرى، في الوقت الذى تسعى فيه لتعزيز الروابط مع دول القارة الأفريقية، حيث تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع الدول الأفريقية الأخرى، وفى نفس الوقت تحافظ على علاقات مهمة مع القوى العالمية.

وأشار المستشار شعبان عبد اللطيف، إلى أن الدولة المصرية تعتمد في سياستها على الدبلوماسية في التعامل مع مختلف القضايا المحورية، وإعلاء صوت العقل لحل هذه القضايا وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومن ثم ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في المنطقة بالكامل، والدور المحورى لحل الأزمات ودعم ومساندة الشعوب الشقيقة لتحقيق الاستقرار.