بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة الدلتا التكنولوجية والمعهد القومى للمعايرة

استقبلت الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية والوفد المرافق له؛لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك وذلك فى اطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين.

يأتى ذلك فى اطار اهتمام الجامعة بتوسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، والعمل على تشجيع التطبيقات التكنولوجية فى مجالات التكنولوجيا المتطورة.

تناولت فعاليات الزيارة مناقشة التدريب الصيفى للطلاب بالمعهد،الإشراف على مشروعات التخرج، فضلًا عن عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة ،بالإضافة الى مشاركة الباحثين من الطرفين فى التقدم بمشاريع بحثية وإجراء أبحاث تطبيقية؛لإثراء العملية البحثية والتطبيقية، والإستفادة من الإمكانيات البشرية والمعملية لدى الجانبين.

وأكد الدكتور عربى كشك،حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية نموذجية لتجهيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع وتعزيز قدراتهم الذاتية وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

ضم وفد الزيارة الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، الدكتور إبراهيم طنطاوى مسئول التعاون الدولى، الدكتور عمرو عبدالهادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،الدكتورة أميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، والدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

والجدير بالذكر أن المعهد القومى للمعايرة يهدف إلى دعم البنية التحتية المترولوجية بجمهورية مصر العربية وتحقيق الإسناد المرجعي لوحدات القياس العالمية لجميع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال التطوير المستمر لمعايير وتقنيات القياس عن طريق الأبحاث العلمية المتخصصة.