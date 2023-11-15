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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار يشارك في احتفالية جامعة طنطا

احتفالية
احتفالية

شارك الدكتور محمد ناصف ، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار في الاحتفالية التي أقامتها جامعة طنطا بمناسبة حصول الجامعة على المركز الثاني في دورة يوليو 2023 بين جامعات مصر في المشروع القومي لمحو الأمية.

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جاء ذلك بدعوة من الأستاذ الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، وبحضور أ.د محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب الجامعة، وعمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، و محمد أبو النبايل مدير عام فرع الهيئة بالغربية.

وفي بداية كلمته، وجه الأستاذ الدكتور محمد ناصف الشكر للدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا لتسخير كل إمكانات الجامعة ومواردها المادية والبشرية في خدمة المشروع القومي للقضاء على الأمية إيمانًا منه بأن الأمية تبتلع معدلات التنمية، وأن مصر في الجمهورية الجديدة تبني بالعلم وتضامن الجهود بين مؤسسات الدولة ؛ بهدف التغلب على كل التحديات التي تواجه المجتمع.

 وأكد "ناصف" أن مصر تبنى بأيدي المخلصين ، وفي كل المجالات والقطاعات، وأوضح أن جامعة طنطا من الجامعات التي استطاعت أن تحصل على المراكز الأولى المتقدمة في أكثر من دورة على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف "ناصف" أن الجامعات المصرية لها كل الشكر كشريك رئيس وأساسي وقوى في المشروع القومي لمحو الأمية، وهي وحدها قادرة على النهوض بقضية الأمية، وكل القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، حيث حرصت القيادة السياسية على مضاعفة أعداد الجامعات المصرية في الجمهورية الجديدة في السنوات الأخيرة؛ مع التركيز على الجامعات التكنولوجية المتقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل بهدف رفع الجدارات المهنية لطلابها وتعليمهم المهارات الحياتية التي يحتاج إليها سوق العمل، في عصر أصبح لا يعترف إلا بالتنافسية.

 

وأشار "ناصف" على أن مصر تستطيع التغلب على كل التحديات بما فيها قضية الأمية، وبما تمتلكه من قيادة سياسية واعية تواصل الليل بالنهار من أجل تحسين جودة حياة المصري البسيط.

حضر اللقاء محمد أبو النبايل ،مدير عام فرع الهيئة بالغربية.

إيهاب أحمد ،مدير العلاقات العامة بالهيئة، وليد حويلة مدير إدارة التدريب بالهيئة،أحمد عبد الموجود مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة، هشام فهيم  من التوثيق الفوتوغرافي،وأحمد عبد الغني بالعلاقات العامة بالغربية 

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