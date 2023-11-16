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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرًا لدور علمائها في العام 2023

د.محمد ضياء زين العابدين
د.محمد ضياء زين العابدين

اعتمد مجلس جامعة عين شمس بجلسته المنعقدة في 6 نوفمبر 2023 برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد  بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023.

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ويذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء.

وتمنح الجامعة جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في مجالات العلوم الأساسية، والعلوم الطبية والعلوم الهندسية والزراعية والإنسانية والاجتماعية والتربوية.

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك بحد أقصى 15 ديسمبر 2023  حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة

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