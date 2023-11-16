جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرًا لدور علمائها في العام 2023

اعتمد مجلس جامعة عين شمس بجلسته المنعقدة في 6 نوفمبر 2023 برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023.

ويذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء.

وتمنح الجامعة جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في مجالات العلوم الأساسية، والعلوم الطبية والعلوم الهندسية والزراعية والإنسانية والاجتماعية والتربوية.

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك بحد أقصى 15 ديسمبر 2023 حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة