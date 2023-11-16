وظائف خالية بجامعة عين شمس.. اعرف الشروط

وظائف خالية 2023.. كشفت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخاصة بأطباء الأسنان دفعة 2019-2020.

وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، وبدأ الإعلان في 12-11-2023 وينتهي في 26-11-202، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وجاءت وظائف هذه الوظيفة بالمستوى الوظيفى الثالث بالمجموعة النوعية لوظائف طب الاسنان بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز مد هذه المدة الى خمس سنوات بحد اقصى .

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين كالتالى..

-الا يكون الطبيب قد تم ترشيحة الي وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة او تنازل عنها او سبق تعيينة او مازال يعمل بها و استقال منها.

-ان يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس طب و جراحة الفم و الأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

-ان يكون حاصل علي تقدير جيد جدا علي الاقل من دفعة 2019 - 2020.

-موقف من التجنيد للذكور

-ان يكون مصري الجنسية.

-علي موظفى الحكومة و القطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم

شهادة التخرج اصل – شهادة الامتياز– تصريح مزاولة المهنة – الموقف من التجنيد – صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية - موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان – صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الاسنان جامعة عين شمس.

فيما يمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .