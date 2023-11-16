تفاصيل علاقة صلاح عبد الله بـ 100راجل لـ سمية الخشاب

انضم النجم الكبير صلاح عبد الله لقائمة فريق مسلسل بـ 100 راجل، بطولة سمية الخشاب، ومن المفترض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل2024.

ويجسد النجم الكبير صلاح عبد الله والد النجمة سمية الخشاب والذي تعمل سائق ميكروباص، وتمر بأزمات عديدة طوال الأحداث، المسلسل من تأليف محمود وحمدان، وإخراج إبرام نشأت.

صلاح عبد الله

ويشارك النجم صلاح عبد الله في مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، العمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسي.

وفي نفس السياق شارك النجم الكبير صلاح عبد الله في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة"الذي تم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، العمل كان مأخوذ من أحداث قصة حقيقية، ومن بطولة النجم أحمد فهمي، ركين سعد، داليا شوقي، حنان يوسف، محمد عبد العظيم ، ميمي جمال، باسم سمرة،جيهان الشماشرجي، العمل من تأليف محمد صلاح عزب،وإخراج هادي الباجوري.

صلاح عبد الله



كما شارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل تلات التلاتة، بطولة النجمة غادة عبد الرازق،العمل من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في البطولة كل من ليلي أحمد زاهر، الراحل مصطفي درويش، وعدد كبير من النجوم.

كما شارك في بطولة مسلسل جت سليمة مع النجمة دنيا سمير غانم، ومن إخراج إسلام خيري.

كما شارك في مسلسل حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب.

اما من الجانب السينمائي فعرض له فيلم "البطة الصفرا"

العمل من بطولة غادة عادل، محمد عبد الرحمن، كأن من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.