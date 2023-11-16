القبض على مُتهم باستغلال الأحداث في أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"-مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم.

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وكان المُتهم مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاا لممارسة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته(سلاح أبيض-مبلغ مالى) وبصحبته طفلان أحداث.

وبسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول وسرقتهم تحت تهديد السلاح الأبيض على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.