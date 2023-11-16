الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لسرقة الأبواب الحديدية بالدرب الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

اقرأ أيضاً: قوي الخير تُحرر فتاة من قبضة سفاح النساء


 

txt

الإيقاع بمُتهمين بسرقة 12 شاشة كومبيوتر في أطفيح

txt

الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط تُجار العُملة

وجاء ذلك حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

   الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

الإيقاع بمُتهمين بسرقة 12 شاشة كومبيوتر في أطفيح

الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط تُجار العُملة

ضبط 61088 مخالفة مرورية متنوعة

الإيقاع بتاجري الحشيش في الإسكندرية

عاطل يسقط في قبضة الشرطة بعد إنهاء حياة عامل بالشرقية

ضبط هاربين من أحكام قضائية بالحبس 266 سنة

ضبط 8 متهمين من حائزي وتجار المخدرات والأسلحة بأسوان ودمياط

صفقة بـ2.7 مليون جنيه.. الإيقاع بتشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة بمطروح
الجريدة الورقية