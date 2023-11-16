القبض على سيدة و زوجها بتهمة سرقة سيارة في المقطم

تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية ضبط (إحدى السيدات وزوجها) بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالإستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على استرجاعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة.

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يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.