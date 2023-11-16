الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

منظمة التعاون الإسلامي تُدين استهداف إسرائيل للمستشفى الأردني بغزة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الميداني الأردني في غزة فجر أمس الأربعاء، ما أدّى إلى إصابة سبعة من كوادره.

 

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وعَـدّت المنظمة ذلك امتدادًا للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين داخلها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس.

وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل حمل إسرائيل ، قوة الاحتلال ، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، الذي يدعو إلى حماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية بما فيها مرافق الأمم المتحدة والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدات.

 

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