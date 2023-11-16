الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استقبال المساعدات في مطار العريش ودخولها غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "استقبال المساعدات في مطار العريش ودخولها غزة عبر معبر رفح".

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السفيرة أبو غزالة: 65 شاحنة مجهزة بالمساعدات الإنسانية تتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام مقبلة

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معبر رفح

تشهد بوابة معبر رفح من الجانب المصري استمرار تحرك شاحنات محملة بمواد إغاثية تنقل مساعدات يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني تزامنا مع تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من دول عربية وأجنبية ومنظمات إنسانية لنقلها إلى قطاع غزة.

ودخلت أول حمولة شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تابعة للأمم المتحدة تحمل 24 ألف لتر من السولار، في الوقت نفسه تصل لمطار العريش بشمال سيناء يوميا طائرات تنقل مساعدات ومواد إغاثية إلى قطا غزة.

الهلال الأحمر

ويتسلم المساعدات الهلال الأحمر المصري ويفرغها متطوعون مصريون ثم يعيدون نقلها وتجهيزها على شاحنات تتحرك تباعا من العريش إلى معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة، وسجلت بيانات حركة استقبال المساعدات القادمة من منظمات دولية إغاثية ودول عربية وأجنبية منذ بدء استقبال الطائرات الناقلة للمساعدات في 12 أكتوبر الماضي حتى 11 نوفمبر الجاري 110 طائرات نقلت 2712.34 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والأغطية من 31 دولة ومنظمة إغاثية. 
 

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