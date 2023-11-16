البحوث الإسلامية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب ديني

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسىة المقبلة التي ستٌعقد في ديسمبر المقبل واجب ديني قبل أن تكون واجبا وطنيا، وهي واجبة على كل مصري ومصرية يخرج إلى مراكز الاقتراع للإدلاء برغبته في اختيار الرئيس القادم.

مشاركة كل مواطن

وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المخاطر التي تحيط بنا من كل جانب تقتضي مشاركة كل مواطن حتى يظهر بأن المصريين حريصون على وطنهم وعلى كل ذرة من تراب هذا الوطن، وبالتالي فإن النزول للانتخابات رسالة للعالم كله بأن كل مصري حريص على بلده.

وحدة الصف

وأفاد عضو مجمع البحوث الإسلامية، بأن القرآن يدعو إلى وحدة الصف والمشاركة في العمل الطيب والتعاون على البر والتقوى وتوحيد الصفوف لقوله تعالى" وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين"، مشيرًا إلى أن نبينا محمد"عليه الصلاة والسلام" يدعو الناس إلى الوحدة والتعاون لحماية بلادهم وأوطانهم والتوحد خلف قيادة واحدة، موجهًا رسالة للشعب المصري الإدلاء بصوته في الانتخابات كما يحرص على أداء العبادة لأنه حق من حقوق الله ويؤدي إلى المحافظة على حقوق العبادة ولذلك كان حقًا متميزًا في التشريع الإسلامي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.