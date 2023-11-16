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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحمد كريمة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة أداة للشهادة

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعقد في ديسمبر المقبل أمر مهم  فالتكييف الفقهي للعملية الانتخابية أو الاستفتاءات يعد بمثابة أداة للشهادة لقوله تعالى" وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا"، وأيضًا لقوله جل وعلا" وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ"، حيث كان المسلمون يشاركون فيما يُسمى بالبيعة لإبداء الرأي من عدمه لاختيار من يتولى منصبًا سياسيُا.

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طاعة ولي الامر 

وأضاف كريمة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه يجب على المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم المشاركة في طاعة ولي الامر ومؤسساته المعنية بالعملية الانتخابية ولان ذلك من باب المصالح والقاعدة الفقهية تقول حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.

مخالفة شرعية 

وذكر أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الاستهانة عن الادلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر مخالفة شرعية لانها تعد كتمان للشهادة وبالتالي فإن طاعة ولي امر واجبة لقوله تعالى" أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم".

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.

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