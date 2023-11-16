بالرقم القومي.. 4 خطوات لمعرفة اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتي يتبقى على انطلاقها أقل من شهر داخل جمهورية مصر العربية، يبدأ من له حق الاقتراع في البحث عن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024.

وتعد المشاركة في الانتخابات حق من الحقوق السياسية الأصيلة للمواطنين، كما أنها في الوقت ذاته واجب على كل مواطن من أجل المشاركة في اختيار المستقبل الأفضل لبلده.

وحرصًا من الهيئة الوطنية للانتخابات في التيسير على المواطنين وتسهيل عملية الاقتراع، أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات في الانتخابات الرئاسية 2024 المصرية، من خلال خطوات بسيطة نرصدها لكم في سياق التقرير التالي

الدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي

https://www.elections.eg/

تظهر أمامك أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي"، قم بالضغط عليها.

قم بإدخال الرقم القومي والمكون من 14 رقم.

فور الضغط على أيقونة “استعلم” سوف سيظهر لك مكان لجنتك الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أنه حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية وذلك أيام 1 و 2 و3 من ديسمبر المقبل، فيما حددت أيام 10 و11 و12 لاقتراع المصريين بالداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت قبل أيام عن القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية والتي جاءت كالتالي:

رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

رمز "النخلة" للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة.

رمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران.

رمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.