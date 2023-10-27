الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وظائف هيئة قضايا الدولة.. تصدرت محركات البحث الاجتماعي "جوجل"، وذلك بعدما حددت هيئة قضايا الدولة شروط قبول طلبات التعيين بالدفعة الجديدة بوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

سحب ملفات التقديم:

يتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي شروط القبول في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة:

الشروط المطلوبة:

ألا يقل تقدير المُتقدم التراكمي عن جيد

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان

اجتياز الاختبارات كافة التي تجرى له في هذا الشأن بنجاح

توافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

إثبات اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة



الأوراق المطلوبة:



صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه

صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

وأصل إيصال دفع مقابل الملف

كما تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت 11 نوفمبر إلى 23 نوفمبر.