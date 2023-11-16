الخميس 16 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عاطل يسقط في قبضة الشرطة بعد إنهاء حياة عامل بالشرقية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالشرقية.

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ضبط هاربين من أحكام قضائية بالحبس 266 سنة

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ضبط 8 متهمين من حائزي وتجار المخدرات والأسلحة بأسوان ودمياط

وكان مركز شرطة أبو حماد بالشرقية قد تلقى بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل "متوفى – ونجار "مصاب" - مقيمان بدائرة المركز) .

وبسؤال المصاب اتهم (عاطل - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما ، بسبب خلافات حول الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة "سنجة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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