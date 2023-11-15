ضبطت قطاع الأمن العام، من ضبط جزار بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 61 حكما قضائيا في قضايا "تبديد" والمقضي عليه فيها بالحبس "28 سنة" وكفالات مالية.

ضبط هاربان من أحكام قضائية بالحبس 266 سنة

كما تم ضبط سائق بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 165 حكم قضائي في قضايا "تبديد- إيصال أمانة" والمقضي عليه فيها بالحبس "238 سنة" وكفالات مالية.



الداخلية تداهم تجار المخدرات والأسلحة النارية بالأقصر والمنوفية

كما تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الأقصرو المنوفية ، من تكثيف جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حيث تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر الشابو وفرد محلى وطلقة لذات العيار.

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة" مركز شرطة تلا" التابعة مديرية أمن المنوفية ، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش، الهيروين وفرد محلى وطلقة.

بمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.