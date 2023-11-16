قائمة بـ أسعار الحديد والأسمنت للجمهور خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الحديد والأسمنت.. تشهد أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الخميس في الأسواق المصرية للمستهلك، تباينا، وسجلت بعض الأنواع تراجعًا، وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 39 ألف جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت الرمادى نحو 1861 جنيها، وتراجع بمقدار 422 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات المستحدثة التي تستجد على أسعار السلع لا سيما أسعار حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام، لحصر وإضافة معلومات جديدة لكل متابعيها المقبلين على البناء أو أصحاب الشركات العقارية والمقاولات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

سجل سعر حديد عز اليوم نحو 42 ألفا و531 جنيها.

وسجلت أسعار طن حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد العتال نحو 38 ألف جنيه.

كما سجل سعر طن حديد عطية نحو 38 ألف جنيه.

بينما سجلت أسعار طن حديد العشرى نحو 37 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 39 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد سرحان نحو 37 ألف جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37 ألف جنيه.

كما سجل سعر طن حديد الكومي نحو 37 ألف جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36 ألفا و500 جنيه.

قائمة بأسعار الأسمنت اليوم الخميس في مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادى 1861 جنيها، بتراجع 422 جنيها.

وسجل سعر أسمنت المسلح بنحو 1750 جنيهًا.

وسجلت أسعار أسمنت النصر بقيمة 1700 جنيه.

بينما سجل سعر أسمنت وادى النيل قيمة 168 جنيها.

كما سجل سعر أسمنت المخصوص نحو 1700 جنيه.

وسجل سعر أسمنت طرة وحلوان نحو 1710 جنيهات.

بينما سعر أسمنت السهم نحو 1680 جنيها.

سعر الأسمنت الأبيض بـ3600 جنيه.

سعر الأسمنت سوبر سيناء بـ3450 جنيها.

سعر أسمنت الواحة الأبيض بـ3550 جنيها.

سعر أسمنت الواحة المخلوط بـ1130 جنيها.