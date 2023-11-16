صناع السكر ينفون اتهامهم بتخزين السكر حتى رمضان

نفى صناع الحلويات اتهامهم بتخزين السكر حتى شهر رمضان تحسبًا الارتفاعات في الأسعار .

وطالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتدخل العاجل لدي وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص امدادات منشات الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع.

ودعت الشعبة إلى إعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملاً على توفير احتياجاتهم خاصة أن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية علي المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

وأكد حسن الفندي رئيس الشعبه انه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدى وزير التموين و التجارة الداخلية للعمل علي انتظام العمليات الانتاجيه وانتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الاجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.

وأكدت الشعبة أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم علي التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر و الشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.