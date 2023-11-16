استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس

تشهد اسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس بسوق العبور للجملة، استقرارًا، وسجل البرتقال البلدى مابين 4.5 إلى 6.5 جنيه، وسجلت المانجو الكيت ما بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات والفواكة، وذلك خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس سوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لأسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة صباح اليوم الخميس بسوق العبور للجملة

الفواكة

- برتقال بلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- برتقال سكرى 5 إلى 7 جنيهات.

- برتقال أبوسرة 6 إلى 9 جنيهات.

- برتقال يوسفي 5 إلى 9 جنيهات.

-عنب كرمسون 11 الى 30 جنيها للكيلو.

- مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

- عنب رومى 11 الى 20 جنيها للكيلو.

- الكنتالوب من 7 إلى 15 جنيها للكيلو.

- شمام من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 12 إلى 18 جنيها.

- كيلو البلح السيوى ما بين 30 إلى 40 جنيها للكيلو.

بلح ثلاجة من 4 الى 10 جنيهات للكيلو.

- جوافة من 6 إلى 12 جنيها للكيلو.

- رومان من 8 الى 20 جنيها للكيلو.

- تين برشوم من 7 الى 13 جنيها للكيلو.

- كمثرى من 12 الى 22 جنيها للكيلو.

من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.

كما بلغت صادرات المنتجات الزراعية حوالي 6.5 مليون طن من 350 ‏سلعة زراعية إلى 160 سوقًا خارجية يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق ما يزيد على (83).