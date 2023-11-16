إطلاق شراكة مصرية - سعودية «فندقية» فى مكة المكرمة.. والبداية ظلال النزلاء

استمرارا لروح المحبة والعلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية تم عقد شراكة مصرية - سعودية بقطاع الفندقة بمدينة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تأتى هذه الشراكة من خلال مجموعة ظلال النزلاء الفندقية التى افتتحت أحدث فنادقها ظلال النزلاء الأول والقريب من المسجد الحرام، والذى يعد إضافة فندقية كبيرة فى مكة المكرمة.

وقد اختارت مجموعة ظلال النزلاء القاهرة لتعلن منها إطلاق الفندق الجديد فى حفل كبير أقيم بفندق ماريوت على نيل القاهرة وسط حضور حشد من المسئولين فى كل من مصر والسعودية وعدد كبير من أصحاب شركات السياحة المصرية، وتم الإعلان عن إطلاق الفندق فى أجواء احتفالية رائعة.

حضر الحفل كل من نائب السفير السعودى بالقاهرة والدكتور ماجد العصيمى رئيس مجلس إدارة ظلال النزلاء، وناصر ترك عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومحمد كامل المدير التنفيذى للفندق وممثلين لوزارة السياحة والاتحاد والغرف السياحية.

بدوره استعرض محمد كامل المدير التنفيذى لمجموعة ظلال النزلاء الإمكانيات المتميزة للفندق والنظام الجديد للتشغيل، معربا عن سعادته الكبيرة بافتتاح الفندق، فى المنطقة المركزية بمكة المكرمة خلف أبراج الساعة مباشرة، وهو ما يؤكد أن مجموعة ظلال تحرص على توفير مجموعة من الفنادق المميزة والقريبة للحرم.

وأشار محمد كامل إلى أن الفندق من فئة الأربع نجوم ويضم 250 غرفة فندقية وجناحا، ويتسع لأكثر من ألف حاج ومعتمر، خاصة وأن الفندق يقدم مجموعة من الخدمات المتميزة، والتى تشمل ما قبل السكن منذ وصول المعتمر أو الحاج المطار، وحتى مغادرته الأراضى المقدسة مرة أخرى، وذلك من خلال توفير خدمات النقل من المطار بأسطول حديث من السيارات بمختلف أنواعها، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالمعتمر أو الحاج، أهمها التأشيرة، ومؤكدا أن هذا الفندق هو بكورة إطلاق ثلاثة فنادق لمجموعة ظلال النزلاء.

من جانبه أكد ماجد العصيمى رئيس مجلس إدارة مجموعة ظلال النزلاء أن المملكة العربية السعودية تعطى أولوية كبيرة لقطاع السياحة، وظهر ذلك فى التخطيط الذى وضعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن النمو الذى يشهده قطاع السياحة فى المملكة يؤكده الأرقام المتزايدة فى أعداد السائحين كل عام، خاصة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، وطالب القطاع الخاص بضرورة مواكبة ذلك التطوير من خلال تنمية العمل والتوسع فى القطاع، وتقديم خدمات متميزة، خاصة وأن مجموعة «ظلال النزلاء» تسعى إلى ذلك لمواكبة تلك التطورات.