«سوديك» تحصل على تسهيلات ائتمانية «دوارة» بـ 1.2 مليار جنيه من «CIB»

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» على اتفاقية تسهيل ائتمانى دوار مع البنك التجارى الدولى (CIB) بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وتصل مدة التسهيل الائتمانى إلى سبع سنوات، مدعومة بمستحقات تمثل أقساطًا مستقبلية للوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات سوديك المختلفة. وسيتيح توقيع هذا التسهيل الائتمانى لسوديك المزيد من المرونة لتسييل جزء من محفظة أوراق القبض المتنامية لديها، من أجل تمويل العمليات التشغيلية الجارية لمختلف مشروعاتها.

يأتى هذا الإعلان عن التسهيل الائتمانى الجديد تماشيًا مع أهداف سوديك التى تسعى لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما تأتى تأكيدًا على الأداء المالى القوى الذى تتمتع به سوديك، وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة ميزانيتها. ويشار إلى أن الرافعة المالية لسوديك مازالت منخفضة، حيث وصل رصيد إجمالى ديون الشركة إلى 3.34 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2023، لتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.42x.