السيطرة على مُشاجرة أوقعت مُصابين في سوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج في السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الأغانة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وجاء الشجار بسبب خلافات مالية، وأسفر الشجار عن إصابة شخصين برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى المركزى لعلاج.

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وكان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة العامة مستقرة.

وكشفت التحريات ان المُشاجرة نشبت بين طرفيها كل من " طرف أول " أحمد ع ا م 47 سنة عامل زراعي مصاباً " رش خرطوش باليد اليمني " ،ونجل شقيقه عبد العليم ج ع ا 31 سنة عامل زراعي مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليسري " وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي، وبين " طرف ثان "أحمد ح ع ع 31 سنة عامل زراعي، وشقيقه حسام ح ع ع 30 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية.

وألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش، حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

