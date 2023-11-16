الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الخميس في البنوك المصرية والاجنبية، استقرارًا، حيث سجل الريال السعودي أعلى سعر له عند مستوى 

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

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موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء

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وقوع إصابات وخلافات مالية.. التحقيق مع طرفي مشاجرة في سوهاج

أسعار العملات العربية اليوم الخميس في البنوك المصرية

العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم

 سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.95 جنيه للشراء 99.90 للبيع.

 

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع.

 

ولامس  سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.27 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.95 جنيه للشراء 99.90 للبيع.

 

سجل الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

وصل  سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

 

سجل  سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

 

ولامس  سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

 

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع. 

 

وبلغ  سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

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