وقوع إصابات وخلافات مالية.. التحقيق مع طرفي مشاجرة في سوهاج

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات مالية أسفرت عن إصابة شخصين برش خرطوش.

وأمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإستدعاء الشهود لسماع أقوالهم بشأن الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الأغانة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن المشاجرة إصابة 2 برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى المركزى لعلاج.

وتعود الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة العامة مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانه دائرة مركز طما.

حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " أحمد ع ا م 47 سنة عامل زراعي مصاباً " رش خرطوش باليد اليمني " ،ونجل شقيقه عبد العليم ج ع ا 31 سنة عامل زراعي مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليسري " وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي، وبين " طرف ثان "أحمد ح ع ع 31 سنة عامل زراعي، وشقيقه حسام ح ع ع 30 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش، حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.

وفي واقعة آخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة مدعين أنهم من مباحث قسم مدينة نصر لسرقة المواطنين بالإكراه، بـالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين علاء رمضان ومنتصر يوسف وهيثم مدحت بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة وآخرين مجهولين بسرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه عمرو محمد وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام ليلا مدعين كونهم من رجال الضبط محرزين سلاحا ناريا (طبنجة) وسلاحا أبيض (مطواه) ظاهرين وألقى المتهم الثاني مادة حارقة على وجهه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإلقاء الرعب في نفسه والاستيلاء على المبالغ المالية خاصته.

وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين وآخرين مجهولين لسلاح ناري غير مششخن (مسدس فردي الإطلاق) بغير ترخيص وكذلك سلاح أبيض وأداة (مطواة ومادة حارقة) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكدت التحقيقات تداخل المتهمين وآخرين مجهولين في وظيفة من الوظائف العمومية (ضباط مباحث قسم ثالث مدينة نصر) من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة بأن أجروا عملا من عملها بأن استوقفوا المجني عليه سالف الذكر بالطريق العام طالبين منه بطاقة تحقيق الشخصية للكشف عليه مدعين كونهم من رجال الضبط القضائي.