الخميس 16 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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غارات إسرائيلية متواصلة على شمال ووسط غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، ومدفعيته، صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، حسبما ذكرت “القاهرة الإخبارية”.

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الحرب على غزة .. غارات إسرائيلية متواصلة على شمال ووسط غزة

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مخيم النصيرات

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في بيت لاهيا ومحيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

مدفعية الاحتلال

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة المواطنين ومركبات الإسعاف.

وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول التي تضم عشرات النازحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

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