الأونروا: نوشك على إيقاف عملياتنا الإغاثية في غزة بسبب نقص الوقود (فيديو)

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة الأونروا في غزة، إن الأونروا على وشك إيقاف عملياتها الإغاثية في القطاع بسبب نقص الوقود.

محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل

وأضاف المتحدث باسم منظمة الأونروا في غزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل

وأكد المتحدث باسم منظمة الأونروا في غزة على أن جيش الاحتلال تعمد قصف محطات تحلية مياه الشرف في قطاع غزة مردفا الي أن محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمستشفيات سوف توقف بشكل كامل خلال الساعات المقبلة بسبب نقص الوقود وعدم تلقيها أي وقود تستخدمه.

وأشار أن 70% من سكان قطاع غزة يستخدمون مياها ملوثة بسبب عدم وجود مياه نظيفة يشربها المواطنون، لافتا الي أن نقص الوقوع أصبح يهد مستقبل قطاع غزة بالكامل، مردفه الي أن الوقود لا يكفي 9% من الاحتياجات الرئيسية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما فشل مجلس الأمن في اعتماد تعديل على مشروع قرار لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية "لن نوافق على مشروع قانون لا يدين حماس".

وأخفق "مجلس الأمن الدولي"، في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هُدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار، فيا أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا تعديلًا على قرار مالطا بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن، إن روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وصرح نيبنزيا: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا للجزء التنفيذي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: "يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".